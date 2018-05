Etelä-Suomen Sanomat: Käräjäoikeuteen lähetetyssä uhkausviestissä luki ”Sikojen lavastaminen loppuu nyt”

Lahden Askonkadulla aamupäivällä olleen uhkatilanteen syynä oli pommiuhkaus. Päijät-Hämeen käräjäoikeudesta kerrotaan STT:lle, että oikeuden sähköpostiin tuli aamulla uhkausviesti. Viestissä kerrottiin, että käräjäoikeuden parkkipaikalla räjähtää auto kello kymmeneltä. Etelä-Suomen Sanomien tietojen mukaan viestissä luki, että ”sikojen lavastaminen loppuu nyt”.

Poliisi eristi osan alueesta ja tutki autot. Käräjäoikeutta ei kuitenkaan jouduttu evakuoimaan.

Räjähteitä ei löytynyt, ja tilanne on nyt ohi.

Laamanni Jukka Heikkilän mukaan uhkauksen lähettäjää selvitellään. Uhkaus ei kohdistunut kehenkään tiettyyn henkilöön.

– Se oli hyvin lyhyt viesti, Heikkilä kertoi.

Heikkilän mukaan tämänkaltaisiin tilanteisiin on käräjäoikeuksissa varauduttu ja niitä varten on toimintaohjeet.

Etelä-Suomen Sanomien mukaan käräjäoikeudessa käsiteltiin aamulla lähestymiskiellon määräämistä moottoripyöräjengi Cannonballin jäsenelle. Komisario Rauno Piispa ei ota tässä vaiheessa kantaa siihen, voisivatko tapaukset liittyä toisiinsa.

– Jos jossakin lehdessä on näin sanottu, niin on se median arvailua, Piispa sanoi STT:lle.

STT

