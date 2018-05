EU-komissio haluaa kieltää muovipillit, kertakäyttöaterimet ja korvatopsit

Euroopan komissio toteuttaa lupauksensa ja puuttuu kovalla kädellä merten muoviroskaan. Monia kertakäyttöisiä muovituotteita kuten muovipillit, vanupuikot, kertakäyttöaterimet sekä -lautaset ja cocktailtikut kielletään kokonaan markkinoilta. Kertakäyttöiset juomapakkaukset ovat sallittuja vain, jos ne ovat uudelleensuljettavia.

Kieltoa perustellaan sillä, että kieltolistan tuotteille löytyy jo nyt vaihtoehtoisia materiaaleja eikä niitä ole pakko valmistaa muovista. Juomapillit ja kertakäyttöastiat eivät ehkä katoa, vaan niitä täytyy alkaa valmistaa kierrätettävästä materiaalista.

Taistelu muovituotteita vastaan etenee seuraavaksi Euroopan parlamentin ja jäsenmaista koostuvan neuvoston eteen. Valmista yritetään saada ennen ensi vuoden toukokuun EU-vaaleja.

Komission mukaan juuri tähtäimeen otettuja kymmentä kertakäyttöistä muovituotetta löytyy Euroopan rannikoilta ja meristä. Muovituotteet ja kadonneet kalastusvälineet muodostavat 70 prosenttia merten roskasta.

– Muovi voi olla fantastista, mutta meidän täytyy käyttää sitä vastuullisemmin, komission esitystä Brysselissä esitellyt varapuheenjohtaja Jyrki Katainen sanoi.

Myös kalastusvälineiden valinta on ympäristöteko

Jäsenmaiden on vähennettävä myös noutoruoan muovipakkauksia ja muovimukeja. Maat voivat joko asettaa omia tavoitteitaan, puskea markkinoille vaihtoehtoisia tuotteita tai varmistaa, ettei kertakäyttöisiä muovipakkauksia saa tarjota ilmaiseksi.

Lisäksi tähtäimenä on, että EU-maat keräävät 90 prosenttia kertakäyttöisistä muovipulloista vuoteen 2025 mennessä esimerkiksi panttijärjestelmän avulla.

Tuottajat saavat kontolleen vastuuta jätteiden käsittelystä ja siivouksesta, mutta niille luvataan myös kannusteita ympäristöystävällisten ratkaisujen kehittämiseen.

Muovisten kalastusvälineiden, joita löytyy luonnosta huomattavan paljon, valmistajat joutuvat kattamaan siivouskustannuksia.

Muovisten ilmapallojen ja terveyssiteiden pakkauksiin on merkittävä ohjeet niiden hävittämisestä ja tieto siitä, että ne voivat kuormittaa luontoa.

Muoviroskan määrää on vähennetty jo aiemmin kieltämällä kauppoja antamasta ilmaisia muovikasseja tai muuten rajoittamalla niiden jakamista. Komissio on esittänyt rajoituksia myös mikromuoveihin, joita on muun muassa kosmetiikassa.

STT

