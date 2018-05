EU-maat odottavat Yhdysvaltojen siirtoa – keskusteluita tulleista ei tällä erää enää käydä

Suomi ja muut EU-maat odottavat huomiseen aamuyöhön mennessä Yhdysvalloista tietoa, korottaako maa alumiinin ja teräksen tulleja kuten se on uhannut.

Eri medioiden lähteiden mukaan vaaka alkoi kallistua torstaina sen puolelle, että Yhdysvallat olisi toteuttamassa uhkauksensa.

Yhdysvallat on uhannut asettaa teräkselle 25 prosentin ja alumiinille 10 prosentin tuontitullin huomisesta alkaen.

Presidentti Donald Trumpin tai hänen hallintonsa odotetaan ilmoittavan päätöksestään viimeistään varhain perjantaina Suomen aikaa. Jos toisin ei ilmoiteta, korotukset tulevat voimaan. On mahdollista, että maa asettaa vaihtoehtoisesti kiintiöitä alumiinille ja teräkselle joko yhdessä tullikorotusten kanssa tai omana toimenaan.

EU-komissiosta kerrottiin päivällä, ettei lopputulemaa haluta spekuloida. Tiedottaja Margaritis Schinasin mukaan EU on valmis puolustamaan etujaan sekä kansainvälistä lakia.

Jos tullit tulevat voimaan, seuraava kysymys on, miten EU vastaa. EU-lähteen mukaan poliittinen reaktio kuullaan Brysselistä heti perjantaina, mutta käytännön toimet saattavat viedä pidempään.

EU-maat ovat kertoneet asettavansa tullimaksuja vastaavassa suhteessa tietyille amerikkalaistuotteille. Listalla ovat niin amerikkalaisviski, levikset kuin Harley Davidsonin moottoripyörätkin.

Terästeollisuus on vaatinut myös suojatoimia, joilla varmistetaan, ettei EU:n markkinoille virtaa liikaa terästä. Kolmantena EU:n vastatoimena on tullikorotusten riitauttaminen Maailman kauppajärjestössä WTO:ssa.

Merkel: EU vastaa lujasti

Saksan liittokansleri Angela Merkel sanoi korotusten aattona, että EU-maat vastaavat yhtenäisesti ja lujasti mahdollisiin tulleihin.

Merkelin mukaan EU haluaa vapautuksen tulleista, jotka eivät ole hänen mukaansa Maailman kauppajärjestön sääntöjen mukaisia.

Euroopan unioni on vaatinut, että se jätetään täysin tullikorotusten ulkopuolelle. Tuontitulleja ei voi EU:n mielestä perustella kansallisella turvallisuudella kuten Yhdysvallat on tehnyt.

https://www.ft.com/content/fbc4407e-63d8-11e8-a39d-4df188287fff

STT

Kuvat: