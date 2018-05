EU-parlamentti kuulee Facebookin Mark Zuckerbergia

Facebookin johtaja Mark Zuckerberg on tänään EU-parlamentin kuultavana Brysselissä. Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen tilaisuus lähetetään suorana lähetyksenä verkossa.

Europarlamentti haluaa Zuckerbergin kertovan, miten Facebook hyödyntää käyttäjiensä tietoja. Taustalla on brittiläiseen data-analyysiyhtiöön Cambridge Analyticaan liittyvä kohu. Facebookin mukaan yhtiö sai luvatta haltuunsa kymmenien miljoonien Facebook-käyttäjien tietoja. Käyttäjistä noin kolme miljoonaa on EU-maissa.

Zuckerberg oli huhtikuussa Yhdysvaltain senaatin kuultavana samasta asiasta. Tuolloin hän sanoi yhtiönsä selvittävän, miten

Cambridge Analytica pääsi käyttämään väärin miljoonien Facebookin käyttäjien tietoja ja pyrkivän varmistamaan, ettei sellaista tapahtuisi uudelleen.

Senaatin kuulemisessa Zuckerberg paljasti myös yhtiönsä tekevän yhteistyötä erikoissyyttäjä RobertMuellerin kanssa. Muellerin johtamassa tutkinnassa selvitetään Venäjän epäiltyä sekaantumista Yhdysvaltojen vaaleihin.

Zuckerberg myös sanoi, että sosiaalisen media sääntely on tulevaisuudessa väistämätöntä, kun internetin merkitys ihmisten elämässä entisestään kasvaa.

STT