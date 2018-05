EU voi huokaista hetkeksi helpotuksesta – Trump lykkää tuontitulleja kesäkuun alkuun

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lykkää EU:n, Kanadan ja Meksikon teräksen ja alumiinin tuontitulleja kesäkuun 1. päivään saakka, vahvistaa Valkoinen talo.

Lisäksi Yhdysvallat on päässyt Etelä-Korean kanssa sopuun terästuonnista ja tehnyt periaatepäätökset Argentiinan, Australian ja Brasilian kanssa, Valkoinen talo sanoo. Näissä neuvotteluissa yksityiskohdat lyödään Valkoisen talon lausunnon mukaan lukkoon pian.

Trump totesi lausunnossa, että Yhdysvallat jatkaa metallituonnin ”kansalliselle turvallisuudelleen aiheuttaman uhan” arviointia kaikin tarvittavin ja sopivin keinoin.

– Kaikissa neuvotteluissa hallintomme keskittyy kiintiöihin, jotka rajoittavat tuontia, rajaavat kauttakulkuliikennettä ja suojaavat kansallista turvallisuutta, Trump sanoo lausunnon mukaan.

Trump on perustellut tulleja kansallisella turvallisuudella aiemminkin. EU:n mukaan päätös on mielivaltainen ja kansainvälisten sääntöjen vastainen.

30 päivää aikaa neuvotella

Lykkäys antaa EU:lle ja muille tuontitullien piiriin kuuluville maille aikaa yrittää etsiä sopua Yhdysvaltain kanssa. Suurten EU-maiden johtajat ovat aiemmin sanoneet, että EU ryhtyy vastatoimiin, jos tuontitullit tulevat voimaan. Nokittelu on lietsonut pelkoja kauppasodasta.

EU on valmistellut identtisiä vastatoimia Yhdysvalloista tulevalle teräkselle sekä rangaistustulleja tunnetuille amerikkalaistuotteille, kuten moottoripyörille, farkuille ja appelsiinimehulle.

Tuontitullien alaisten teräs- ja alumiinitavaroiden osuus Suomen koko Yhdysvaltain-viennistä oli viime vuonna alle kaksi prosenttia. Tullin mukaan vienti oli arvoltaan 73 miljoonaa euroa. Suurin huoli kohdistuu Suomessa ja muualla EU:ssa siihen, miten vastatoimien kierre vaikuttaa maailmankaupan kasvuun ja sitä kautta vientinäkymiin

STT

