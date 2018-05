EU:n maatalousvaliokunnan puheenjohtaja Savon Sanomille: Inflaatio kasvattaa maataloustukien leikkausta

EU:n maatalousvaliokunnan puolalainen puheenjohtaja Czesław Adam Siekierski väittää, että maataloustukiin on tulossa ensi budjettikaudelle suurempi leikkaus kuin komissio esittää. Asiaa Savon Sanomille kommentoineen Siekierskin mukaan laskelmien mukaan leikkaus on 11 prosenttiyksikköä, kun huomioon otetaan inflaation vaikutus.

Komission mukaan tukiin olisi tiedossa noin viiden prosenttiyksikön leikkaus.

Siekierskin mukaan mahdollista on, että budjettia saadaan kasvatettua, jos jäsenmaiden maksuosuuksia lisätään.

Suomi ei ole ollut halukas kasvattamaan maksuosuuttaan. Sen sijaan ainakin Saksa, Ranska ja Puola olisivat maksujen kasvatuksen kannalla.

Siekierski vieraili Kiuruvedellä tutustumassa suomalaiseen maitotilaan.

