EU:n yleinen tietosuoja-asetus astuu voimaan tänään

Kahden vuoden siirtymäaika päättyy tänään, kun EU:n yleinen tietosuoja-asetus astuu voimaan. Asetus määrittää sitä, miten erilaisten organisaatioiden pitää käsitellä keräämiään henkilötietoja, kuten nimiä, osoitteita, tuloja tai sähköpostiosoitteita.

Tietoja saa esimerkiksi käyttää vain juuri niihin tarkoituksiin, joihin ne on alun perin kerätty. Tämä tarkoittaa, että vaikkapa tapahtuman järjestelyjä varten kerättyihin sähköpostiosoitteisiin ei saa lähettää markkinointiviestintää, ellei henkilöltä ole kysytty suostumusta siihen.

Tietojen kohteille on myös kerrottava laajasti ja selkeästi, miksi juuri näitä tietoja kerätään ja miten niitä suojataan. Erityisen huolellisesti on suojattava arkaluontoiset asiat, kuten tiedot terveydestä, etnisestä alkuperästä, sukupuolisesta suuntautuneisuudesta, uskonnosta tai poliittisista näkemyksistä.

Asetus koskee kaikenkokoisia organisaatioita paikallisyhdistyksistä suuryrityksiin, jos ne toimivat EU:n alueella.

STT

