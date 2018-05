Euroviisujen finaali alkoi Portugalin Lissabonissa – Saara Aalto esiintyy 17:ntenä

Vuoden 2018 Eurovision laulukilpailujen finaali on alkanut Portugalin Lissabonissa. Viisufinaalin aluksi esiintyivät Portugalin kansallismusiikin fadon kaksi tähteä Ana Moura ja Mariza.

Euroviisukappaleista kuultiin ensimmäisenä Ukrainan Melovinin sävelmä Under The Ladder.

Suomen edustaja Saara Aalto eteni semifinaalista loppukilpailuun kappaleellaan Monsters. Aalto esiintyy 17:ntenä loppukilpailun kaikkiaan 26 finalistista.

Suomi pääsi Euroviisujen finaaliin edellisen kerran tätä ennen vuonna 2014.

Eurovision laulukilpailu järjestetään 63. kerran. Portugali isännöi kisaa ensimmäisen kerran.

STT