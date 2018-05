Euroviisujen finaalissa nähdään neljä Pohjoismaata – viisut kertaalleen voittanut Norjan Rybak selvitti tiensä finaaliin

Loputkin Euroviisujen finalistit ratkottiin torstaina käydyssä toisessa semifinaalissa. Lauantain finaaliin tiensä selvittivät Serbia, Moldova, Unkari, Ukraina, Ruotsi, Australia, Norja, Tanska, Slovenia ja Hollanti.

Norjan edustaja Alexander Rybak on voittanut Euroviisut jo kertaalleen vuonna 2009 kappaleella Fairytale. Rybak myönsi semifinaalin jälkeisessä tiedotustilaisuudessa, että hänellä on paineita – mutta ei niinkään voittamisen suhteen.

– Tunnen hieman paineita esiintyä ja viihdyttää, koska olen tehnyt tämän aiemminkin ja vien nyt jonkun toisen (norjalaisen artistin) paikan. Haluan vain viihdyttää ihmisiä, kun olen saanut tilaisuuden olla täällä.

Rybak ylisti Euroviisuja mahtavaksi kokemukseksi.

– Fairytale ja vuosi 2009 säilyvät ikuisesti käyntikorttinani artistina. Jokaiselle artistille on iso asia, että on joku kappale, josta ihmiset muistavat hänet.

Aftonbladetin toimittaja kysyi Ruotsin edustajalta Benjamin Ingrossolta, tuoko tämä Ruotsille seitsemännen Euroviisu-voiton lauantaina.

– Jo finaaliin pääseminen on iso voitto, tämä on mahtavaa, Ingrosso sanoi.

Ingrosson Dance you off -kappaleen esitys perustuu pitkälti lavalle tuotuun valorakennelmaan. Keskiviikon harjoituksissa Ruotsilla oli teknisiä ongelmia valojen kanssa, mutta torstain semifinaalissa ne toimivat hyvin.

– En voi sille mitään, jos valot eivät toimi. Aion kuitenkin esiintyä, valoilla tai ilman. Numero on parempi valojen kanssa, joten toivotaan, että ne toimivat.

Ingrosson delegaation jäsen lisäsi, että valo-ongelmaa ei pitäisi enää olla.

Vedonlyöjät eivät usko Suomen yltävän kärkikymmenikköön

Toisessa semifinaalissa ääniä antoivat sekä katsojat että kansalliset tuomaristot. Kaikki toiseen semifinaaliin osallistuneet maat saivat äänestää. Lisäksi äänensä antoivat kisojen suuret rahoittajamaat Italia, Ranska ja Saksa, joiden viisuedustajat myös esiintyivät torstaina.

Vasta lauantain finaalin jälkeen selviää, miten semifinaalin äänet jakautuivat maiden kesken sekä katsojien ja tuomariston kesken.

Suomen edustaja Saara Aalto selvitti tiensä Euroviisujen finaaliin jo tiistaina. Ensimmäisestä semifinaalista jatkoon pääsivät myös Itävalta, Viro, Kypros, Liettua, Israel, Tshekki, Bulgaria, Albania ja Irlanti.

Semifinaaleista jatkoon päässeiden lisäksi finaalissa nähdään kisojen isäntämaa Portugali sekä kisojen viisi suurta rahoittajamaata eli Ranska, Saksa, Italia, Espanja ja Britannia.

Vedonlyöntikertoimia yhteen laskevan Oddschecker-sivuston torstain tilastojen mukaan finaalin kärkiviisikossa olisivat Kypros, Israel, Liettua, Ranska ja Ruotsi. Vedonlyöntitoimistot uskovat Saara Aallon ja Monsters-kappaleen jäävän kärkikymmenikön ulkopuolelle.

Eurovisionworld-sivuston kokoamissa vedonlyöntitoimistotiedoissa Norja vie Ruotsin paikan, mutta viiden kärki on muutoin sama kuin Oddscheckerillä. Aalto jää kärkikymmenikön ulkopuolelle myös kyseisessä tilastossa.

STT

