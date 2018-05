Eversti Sami Nurmesta Puolustusvoimien viestintäjohtaja

Eversti Sami Nurmesta tulee Puolustusvoimien seuraava viestintäjohtaja. Hän aloittaa työssään elokuussa. Nykyinen viestintäjohtaja Jan Engström siirtyy uusiin tehtäviin.

– Upseeri halua aina uusia tehtäviä ja menee niihin innoissaan. Tietysti tehtävä tarjoaa uusia haasteita, ja koska puolustukseen ja puolustusyhteistyöhön liittyvät kysymykset ovat kiinnostaneet, on hienoa päästä niistä myös kertomaan, Nurmi sanoi STT:lle.

Nurmi on työskennellyt EU:n sotilasesikunnassa Brysselissä vuodesta 2016 alkaen. Puolustusministeriön vanhempana osastoesiupseerina 2013-2015 hän hoiti Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyöhön liittyviä asioita, ja aiemmin hän on toiminut muun muassa Tammisaaren rannikkopataljoonan komentajana sekä puolustusministeri Seppo Kääriäisen (kesk.) adjutanttina.

Nurmi on myös ollut puolustusasiamiestehtävissä Yhdysvalloissa ja kriisinhallintaoperaatiossa Balkanilla. Everstiksi Nurmi ylennettiin vuonna 2016.

Samaan aikaan armeijan viestintäorganisaatiossa tapahtuu myös toinen muutos, sillä Pääesikunnan pitkäaikainen tiedotuspäällikkö Eero Karhuvaara eläköityy.

korjattu eilistä uutista kello 13.50: Aiemmin kerrottiin, että Sami Nurmesta tulisi Pääesikunnan viestintäjohtaja. Hän aloittaa Puolustusvoimien viestintäjohtajana. Eero Karhuvaara eläköityy Pääesikunnan tiedotuspäällikön, ei viestintäpäällikön tehtävästä.

STT