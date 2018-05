Ex-agentti Skripal pääsi sairaalasta

Britanniassa myrkytetty ex-agentti Sergei Skripal on päässyt pois sairaalasta, ilmoitti Salisburyssa toimiva sairaala tänään.

Skripal ja hänen tyttärensä Julija joutuivat myrkkyiskun kohteeksi maaliskuun alussa. Heidät löydettiin tiedottomina ostoskeskuksen penkiltä Salisburysta ja vietiin sairaalahoitoon. Tytär on päässyt jo aiemmin sairaalasta.

– On suurenmoinen uutinen, että Sergei Skripal voi niin hyvin, että hän pystyy lähtemään sairaalasta, Salisburyn aluesairaalan toimitusjohtaja Cara Charles-Barks sanoi.

Britannia pitää hyvin todennäköisenä, että Venäjä on Skripalien murhayrityksen takana. Venäjä on kiistänyt syytökset.

Brittitutkijoiden mukaan iskussa käytetty myrkky oli sotilastason Novitshok-hermomyrkkyä. Kemiallisten aseiden kieltojärjestö OPCW on vahvistanut Britannian tiedot hermomyrkystä.

Seurauksena diplomaattikriisi

Brittilehti Telegraph uutisoi huhtikuun lopulla, että poliisi ja tiedustelupalvelut uskovat tunnistaneensa hermomyrkkyiskun pääepäillyt. Epäiltyjen uskotaan olevan nyt Venäjällä.

Poliisi on tutkimuksissa muun muassa katsonut valvontakameroiden tallenteita ja käynyt läpi autojen rekisterikilven tunnistuskameroita.

Sergei Skripal on asunut Britanniassa vuodesta 2010, jolloin Venäjä ja Britannia vaihtoivat vangitsemiaan vakoojia. Sitä ennen hän oli Venäjällä vankilassa salaisuuksien myymisestä Britannian tiedustelupalvelulle.

Skripalien myrkytys sai aikaan diplomaattisen kriisin. Kaikkiaan yli 150 venäläisdiplomaattia karkotettiin Yhdysvalloista sekä EU- ja Nato-maista vastatoimena myrkytykselle. Venäjä puolestaan karkotti vastatoimena muun muassa kymmeniä yhdysvaltalaisdiplomaatteja. Venäjä karkotti myös muun muassa yhden suomalaisdiplomaatin sen jälkeen, kun Suomi ilmoitti karkottavansa yhden venäläisdiplomaatin.

STT

Kuvat: