Britanniassa myrkytetty ex-agentti Sergei Skripal on päässyt pois sairaalasta, kertoo sairaala.

Skripal ja hänen tyttärensä Julija joutuivat myrkkyiskun kohteeksi maaliskuun alussa. Heidät löydettiin tiedottomina ostoskeskuksen penkiltä Salisburysta ja vietiin sairaalahoitoon. Tytär on päässyt jo aiemmin sairaalasta.

Britannia pitää hyvin todennäköisenä, että Venäjä on Skripalien murhayrityksen takana. Venäjä on kiistänyt syytökset.

STT

