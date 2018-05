Expressen: Isis tappoi kaksi ruotsalaista ja julkaisi teloitusvideon

Terroristijärjestö Isis on tappanut kaksi ruotsalaista Pohjois-Irakissa, kertoo ruotsalainen Expressen. Isis on julkaissut videon, jossa miehet ammutaan.

20-vuotias mies ja hänen 50-vuotias enonsa olivat matkustaneet viime vuonna Kirkukiin tapaamaan kurdisukulaisiaan. Heidät kaapattiin viime jouluna.

Molemmat miehet asuivat Länsi-Ruotsissa, ja nuorempi on syntynyt ja kasvanut Ruotsissa. Ruotsin yleisradio SVT:n mukaan miehet on ilmoitettu kadonneiksi.

Ruotsin ulkoministeriö on sanonut, että he ovat kuulleet tapauksesta, mutta eivät voi vielä vahvistaa tai kommentoida sitä.

SVT:n lähteiden mukaan Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpo selvittää paraikaa, onko video aito.

Terrorismitutkija Magnus Ranstorp on nähnyt videon.

– Näin sen ennen kuin media otti minuun yhteyttä. Se vaikuttaa aidolta, Ranstorp sanoi SVT:lle.

