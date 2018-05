Facebookin Zuckerberg aikoo vastata EU-parlamentin kysymyksiin – mutta suljettujen ovien takana

Facebookin johtaja Mark Zuckerberg suostuu Euroopan parlamentin kuultavaksi. Parlamentin puhemies Antonio Tajani kertoi keskiviikkona, että Zuckerbergia kuullaan suljettujen ovien takana mahdollisesti jo ensi viikolla.

Europarlamentti haluaa Zuckerbergin kertovan, miten Facebook käyttää käyttäjiensä tietoja. Taustalla on brittiläiseen data-analyysiyhtiöön Cambridge Analyticaan liittyvä kohu. Facebookin mukaan yhtiö sai luvatta haltuunsa kymmenien miljoonien Facebook-käyttäjien tietoja. Käyttäjistä noin kolme miljoonaa on EU-maissa.

Zuckerberg on aiemmin ollut asiasta Yhdysvaltojen kongressin kuultavana. Tuolloin kuuleminen televisioitiin.

– En osallistu tapaamiseen, jos se järjestetään suljettujen ovien takana. Sen pitää olla julkinen kuuleminen – miksei Facebook Live -lähetys, vaati belgialainen meppi Guy VerhofstadtTwitterissä.

https://twitter.com/guyverhofstadt/status/996783819452833792

STT

