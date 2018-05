Fanit ja toimittajat pysäyttelivät Saara Aaltoa tiuhaan sinisellä matolla

Kaikki Euroviisuissa esiintyvät 43 maansa edustajaa astelivat sunnuntaina pitkin sinistä mattoa kohti viisuviikon avajaistapahtumaa. Isäntämaan Portugalin mukaan sininen matto korvasi perinteisen punaisen maton, koska Euroviisujen teema liittyy valtameriin.

Suomen viisuedustajan Saara Aallon matka matolla taittui hitaasti, sillä useat fanit ja toimittajat halusivat jutella hänen kanssaan ja valokuvata häntä.

– Hulina on kivaa, siinä tulee adrenaliinia ja samalla valmistautuu esitystä varten. Olen laulanut (sinisellä matolla) vaikka millä kielillä, kuten kiinaksi ja tshekiksi, on ollut hauskaa.

Aalto oli pukeutunut mustaan mekkoon, jonka ovat suunnitelleet Vesa Silver ja Elina Lario. Aalto kertoo mekon olevan queen of monsters -teemainen.

Maanantaina Aalto suuntaa Altice-areenalle kenraaliharjoituksiin.

STT