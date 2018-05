Financial Times: Cambridge Analytican omistajilla kytköksiä uuteen toiminimeen

Sanomalehti Financial Times uutisoi kytköksistä toimintansa lopettaneen data-analyysiyritys Cambridge Analytican perustajien ja toiminimen Emerdata välillä.

Viime vuonna perustetun Emerdatan vastuuhenkilöinä on useita Cambridge Analyticaan liitettyjä henkilöitä, sanomalehti kertoo. Toiminimi on myös rekisteröity samaan osoitteeseen Cambridge Analytican kanssa.

Brittikansanedustajat ja yhtiön entiset työntekijät uskovat omistajien jatkavan toimintaansa uuden nimen suojin.

– Tämä on kuin kreikkalaisen mytologian Hydra-hirviö. Kun lyö poikki yhden pään, toinen kasvaa sen tilalle, kommentoi lehdelle Britannian parlamentin digitaaliasioiden komitean puheenjohtaja Damian Collins.

Facebookin tietovuotoskandaalissa ryvettynyt Cambridge Analytica ja sen emoyhtiö ilmoittivat toiminnan lopettamisesta aiemmin tällä viikolla.

Yhtiö sai haltuunsa Facebookin mukaan luvattomasti jopa 87 miljoonan Facebook-käyttäjän tiedot. Suurin osa käyttäjistä oli yhdysvaltalaisia.

Cambridge Analytica oli myynyt palvelujaan muun muassa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vaalikampanjalle ja Britannian puolustusministeriölle.

