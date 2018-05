Finlandia-ajon pääpotti meni Ruotsiin ja Pastore Bobille

Ruotsalaisen Johan Untersteinerin ohjastama Pastore Bob on voittanut ravikevään suurtapahtuman Finlandia-ajon Helsingin raviradalla Vermossa. Voittaja palkittiin 110 000 eurolla ja paikalla Tukholmassa toukokuun lopussa ajettavassa Elitloppetissa.

Voitosta menee siivu myös Suomeen, sillä Kari Lähdekorpi on ruuna Pastore Bobin osaomistaja.

Maastohiihtäjä Iivo Niskasen osaomistama Victory Bonsai ylsi päälähdössä kuudenneksi. Alessandro Gocciadoron ohjastama Peace Of Mind sijoittui toiseksi ja Jorma Kontion ohjastama Billie de Montfort kolmanneksi. Voittoaika oli 11,0a.

STT