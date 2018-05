Finnairin Vauramo siirtyy Metson toimitusjohtajaksi – Finnair alkaa heti etsiä seuraajaa

Finnairin toimitusjohtaja Pekka Vauramo siirtyy konepajayhtiö Metson toimitusjohtajaksi, yhtiöt kertovat. Hän aloittaa tehtävässä viimeistään marraskuussa. Vauramo on työskennellyt Finnairin toimitusjohtajana vuodesta 2013. Sitä ennen hän oli johtotehtävissä muun muassa lastinkäsittelylaitteita valmistavassa Cargotecissa ja kaivoskoneita valmistavassa Sandvikissa.

Finnairin mukaan Vauramon seuraajan etsintä aloitetaan tänään.

Metson hallituksen puheenjohtajan Mikael Liliuksen mukaan Vauramo tuo Metsoon oikeanlaista osaamista ja kokemusta.

– Pekka Vauramolla on vahvat näytöt liiketoimintojen johtamisesta globaalissa kilpailutilanteessa sekä pitkä ja laaja kokemus kaivosteollisuudesta ja kansainvälisestä liiketoiminnasta, Lilius perustelee tiedotteessa.

Vauramo sanoo odottavansa innolla uutta pestiä.

– Tunnen toimintaympäristöä entuudestaan oman pitkän teollisen taustani ansiosta, ja siksi mahdollisuus siirtyä johtamaan Metsoa on kiehtova, hän sanoo.

STT

Kuvat: