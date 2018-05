Finnwatch antaa tunnustusta Keskolle ja S-ryhmälle – Lidl saa moitteita

Yritysvastuuta tarkkaileva kansalaisjärjestö Finnwatch antaa tunnustusta Keskolle, S-ryhmälle ja OneMed-yhtiölle tavasta, jolla ne ovat puuttuneet Thaimaan tuotannossa ilmenneisiin ongelmiin. Lidl saa sitä vastoin moitteita.

Finnwatchin esille nostamat ongelmat ovat liittyneet tonnikalan, broilerin ja kumikäsineiden tuotantoon Thaimaassa. Tutkija Anu Kultalahden mukaan S-ryhmä, Kesko ja OneMed ovat toimineet työolojen parantamiseksi. Esimerkiksi tonnikalayhtiö Thai Unionissa on saatu aikaan parannuksia työntekijöiden sosiaaliturvaan, siirtotyöntekijöiden maksamat rekrytointimaksut ovat vähentyneet ja vuoropuhelu työntekijöiden ja johdon välillä on lisääntynyt. Parannukset koskevat noin 20 000:ta siirtotyöntekijää.

Parannukset ovat johtaneet siihen, että yhtiön työvoiman vaihtuvuus on laskenut 40 prosentista 25 prosenttiin.

Sairaalakäsineitä toimittava OneMed on Finnwatchin mukaan pitkäjänteisesti pyrkinyt korjaamaan alihankkijansa työoloja Thaimaassa.

Lisäksi

– Thaimaan työoloissa paljastuneet rikkomukset ovat johtaneet myös lukuisiin muihin riskimaihin suuntautuviin yritysvastuuhankkeisiin, Kultalahti sanoo tiedotteessa.

Parempi korjata ongelmat kuin vaihtaa myyjää

Lidl saa moitteita, koska Thaimaan broilerintuotannon työoloissa ilmenneiden ongelmien korjaamisen sijasta se siirtyi ostamaan broileria Brasiliasta.

– Yritysten tulisi pyrkiä korjaamaan alihankintaketjuihinsa liittyviä ongelmia ostojen lopettamisen sijaan. Riskimaasta toiseen siirtyminen ei auta työriistojen uhreja ja saattaa johtaa ojasta allikkoon, Kultalahti sanoo.

Lidlin lisäksi muutkin saksalaisketjut siirtyivät hankkimaan broilerinsa Brasiliasta. Saksalaisketjujen vetäytymisellä on ollut Thaimaassa seurauksia. Työriistosta syytetty thaimaalaisyritys menetti asiakkaansa kohun seurauksena ja on nyt nostanut rikosoikeudellisia kanteita entisiä työntekijöitään vastaan, koska syyttää heitä kärsimistään liiketaloudellisista tappioista.

STT