Finnwatchin tutkijan tuomio kumottiin Thaimaassa

Kansalaisjärjestö Finnwatchin tutkijan Andy Hallin ehdollinen vankeustuomio ja sakkorangaistus on kumottu Thaimaan valitustuomioistuimessa, Finnwatch kertoo Twitterissä.

Brittiläinen Hall sai ehdollisen vankeusrangaistuksen ja sakkoja bangkokilaisessa tuomioistuimessa vuonna 2016.

Hallia vastaan nostetut kanteet olivat Finnwatchin mukaan seurausta järjestön Halvalla on hintansa -raportista, joka toi esille epäilyjä vakavista ihmisoikeusloukkauksista Natural Fruit -yhtiön ananasmehutehtaalla.

– Työolojen tutkiminen ja ihmisoikeusrikkomuksista raportoiminen ei ole rikos, Finnwatch kirjoittaa Twitterissä.

Vuonna 2002 toimintansa aloittanut Finnwatch on suomalaisen yritystoiminnan globaaleja vaikutuksia tutkiva kansalaisjärjestö.

https://twitter.com/Finnwatch1

STT