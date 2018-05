Fortum ennakoi: Venäjän lakimuutokset lykkäävät Uniper-investoinnin hyväksyntää muutamilla viikoilla

Energiayhtiö Fortum uskoo saavansa Venäjän kilpailulain mukaisen hyväksynnän sen Uniper-investoinnille muutama viikko myöhässä sen aiemmin kaavailemasta aikataulusta.

Syynä myöhästymiseen ovat yhtiön mukaan Venäjällä työn alla olevat lakimuutokset.

– Fortum on saanut tietoonsa, että Venäjällä on käynnissä lainmuutoksia, jotka koskevat vieraan valtion tai niin sanotun veroparatiisiin rekisteröidyn yhtiön omistuksia venäläisissä yhtiöissä. Fortumin arvion mukaan tämä voi vaikuttaa yhtiön Uniper-investoinnin vaatimien viranomaispäätösten aikatauluun Venäjällä, yhtiö kertoo tiedotteessa.

Venäjän kilpailuministeriön mukaan Fortumin investointi voidaan hyväksyä, kun lainmuutokset ovat tulleet voimaan.

”Vielä emme voi keskustella Uniperin kanssa kaikista asioista”

Fortum aikoo ostaa 47 prosenttia saksalaisesta energiayhtiöstä Uniperista. Valtaosa osakkeista tulee kaupassa, jossa energiayhtiö E.ON myy osuutensa Fortumille.

Ostotarjouksen loppuun saattaminen edellyttää vielä viranomaislupien saamista Venäjällä ja EU:ssa. Uniperillä on Venäjällä tytäryhtiö Unipro, jonka ydinliiketoiminta on sähköntuotanto kaasu- ja hiilivoimalaitoksissa.

Venäjän hallituksen ulkomaalaisia investointeja valvova komissio hyväksyi Fortumin ostotarjouksen huhtikuun lopussa. Tuolloin Fortum arvioi saavansa lopulliset päätökset kuukauden kuluessa.

Fortumin projektiviestinnän johtaja Pauliina Vuosio kertoo STT:lle, että Fortum odottaa kaikkien kauppaan liittyvien viranomaishyväksyntien olevan valmiita vuoden puolessa välissä, jonka jälkeen ostotarjous saatetaan päätökseen.

Yhdysvalloissa ja Etelä-Afrikassa kauppa on jo siunattu, ja Fortumin ilmoitus kilpailuasioista päättävälle Euroopan komissiolle on parhaillaan käsittelyssä. Käsittely komissiossa vie tavallisesti viitisen viikkoa, Vuosio kertoo. Hän tosin myöntää myös, etteivät lisäviivytykset ole täysin poissuljettuja.

– Aina sekin on mahdollista, mutta en haluaisi ruveta spekuloimaan asialla. Kesäkuun loppu on paras arviomme tällä hetkellä, Vuosio sanoo.

Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark totesi huhtikuussa, että Uniperin johto on aktiivisesti työskennellyt estääkseen järjestelyn Venäjällä.

– Tämä on harmillista, koska yhteistyötä Fortumin ja Uniperin välillä tarvitaan, jos tavoitteena on yhdessä tuottaa arvoa molempien yhtiöiden omistajille, Lundmark huomautti tiedotteessa huhtikuussa.

Vuosio sanoo, että keskustelua Uniperin kanssa tulevaisuudesta jatketaan viranomaishyväksyntöjen valmistuttua.

– Suhteemme Uniperiin ovat ennallaan. Nyt keskitymme kaupan hyväksyntöjen saamiseen. Kaikista asioista emme voi keskustella tällä hetkellä, koska olemme edelleen kilpailijoita, Vuosio kuvailee.

