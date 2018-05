Golden State tasoitti länsilohkon finaalisarjan – NBA:n finaalikaksikko selviää vasta seitsemänsissä otteluissa

Koripallon NBA:ssa myös länsilohkon loppuottelujoukkue ratkeaa vasta lohkofinaalien seitsemännessä ottelussa. Hallitseva mestari Golden State Warriors tasoitti voitot 3-3:een runnomalla 115-86-voiton Houston Rocketsista.

– En halua vielä lomalle. Olemme tehneet tätä kautta varten niin paljon töitä, ettei kausi saa vielä loppua, Golden Staten paras pistemies Klay Thompson sanoi.

Golden State heräsi kotipelissään kirivaiheeseen vasta ensimmäisen neljänneksen jälkeen. Houston avasi ottelun vahvasti ja johti 39-22, mutta Golden State oli loppua kohti ylivertainen.

– Pallonmenetyksemme päästivät Golden Staten pelin valoilleen. Joissakin tilanteissa emme kommunikoineet riittävän hyvin kentällä, ja kun Golden State saa vauhdin päälle, joukkue voi tehdä vastustajan olon todella tukalaksi, Houstonin päävalmentaja Mike D’Antoni tuumasi.

Runkosarjan ykkönen Houston joutui pelaamaan ilman edellisessä ottelussa takareitensä loukannutta Chris Paulia.

Harden jäi lopussa pimentoon

Thompson heitti voittajille 35 pistettä, joista 27 kolmen pisteen viivan takaa.

– Klay oli uskomaton. Ei pelkästään 35 pisteen ja yhdeksän kolmosen takia, vaan puolustuksen takia. Mies on ihan kone, Golden Staten päävalmentaja Steve Kerr sanoi.

Stephen Curry heitti 29 pistettä ja Kevin Durant 23 pistettä. Houstonin pelaajista suurimpaan pistesaldoon ylsi jälleen James Harden 32 pisteellään. Tauon jälkeen Harden jäi kuitenkin pimentoon ja heitti vain kymmenen pistettä.

Länsilohkon seitsemäs loppuottelu pelataan varhain tiistaina Suomen aikaa.

– Mikään ei ole muuttunut. Luotamme edelleen siihen, että voitamme kotona, Harden sanoi.

Golden State on yltänyt finaaleihin kolmena vuonna peräkkäin ja juhlinut mestaruutta 2017 ja 2015. Houston puolestaan ei ole pelannut finaaleissa sitten mestaruusvuoden 1995.

Itälohkon lisäksi myös lännen NBA-finaalijoukkue ratkeaa seitsemännessä ottelussa. Boston Celtics isännöi kolmen viime kauden finalistia Cleveland Cavaliersia varhain maanantaina Suomen aikaa. Päästäkseen tänä vuonna finaaleihin on Clevelandin venyttävä seitsemännessä ottelussa urotekoon, johon se ei ole Bostonia vastaan pudotuspeleissä yltänyt. Joukkueen on otettava sarjan ensimmäinen vierasvoitto.

STT

Kuvat: