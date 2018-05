Granlund: Aho on huikea pelimies

Joukkuetoverit eivät säästelleet sanojaan kuvatessaan Sebastian Ahon esityksiä MM-kisojen kahdessa ensimmäisessä ottelussa.

– Huikea pelimies. Sen ketjun peliä on ollut hieno katsoa läheltä. Pitkä turnaus, toivottavasti jätkät pystyvät pitämään, ei ihan joka ottelussa neljää viittä maalia voi tehdä. Hyvin pelaavat ja hyvin toimii, kapteeni Mikael Granlund arvioi Ahon peliä.

Yhteisiltä ajoilta Oulun Kärpistä Ahon tunteva Markus Nutivaara myönsi, että Aho yllättää hänet aina uudelleen.

– Joka kerta. Se on vaan niin uskomaton pelaaja. On niin mukava katsoa, Nutivaara sanoi.

Missä asioissa Aho on kehittynyt?

– En tiedä, se oli jo silloin niin hyvä. Kaikissa pienissä asioissa. Ja siinä ettei enää tule niin paljon ohi-pelejä. Kärpissä oli muutama, ja pakkina huomasi, ettei olekaan vapaana. Nyt hän on koko ajan syötettävissä. Se on varmasti isoin juttu, että hän haluaa kiekon koko ajan, Nutivaara sanoi.

Aho itse arvioi saaneensa viime vuoden aikana lisää voimaa ja itseluottamusta.

– Nuori pelaaja saa varmasti kroppaan lisää voimaa ja sitä kautta nopeutta ja jämäkkyyttä. Nyt ei ole koko ajan katollaan, kun joku tönäisee. Se on varmasti yksi. Ja itseluottamus, kun huomaa että pystyy pelaamaan erilaisia tilanteita eikä vain ole siellä pelkästään selviämässä, niin se antaa itseluottamusta, Aho sanoi.

Aho varoi puhumasta kahden ensimmäisen pelinsä poikkeuksellisuudesta.

– Se iskee nopeasti päin näköä. Tässä pitää pysyä nöyränä ja tehdä hommia. Meillä on nyt positiivinen kierre. Me haluamme pitää siitä kiinni, Aho sanoi.

STT

