Granlund kipparoi Leijonia Tanskan MM-jäillä

Hyökkääjä Mikael Granlund toimii Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen kapteenina Tanskan MM-kisoissa. Kunnianosoitus on Granlundille ensimmäinen miesten MM-tasolla. Hän on aiemmin kantanut C-kirjainta rinnassaan juoniorimaajoukkueissa.

– Moni hieno pelaaja on aiemmin toiminut MM-joukkueen kapteenina. Tämä on minulle erittäin iso kunnia. Toivottavasti pystyn näyttämään joukkueellemme esimerkkiä, Granlund lausui Jääkiekkoliiton nettisivuilla.

Leijonien varakapteeneiksi valittiin hyökkääjät Sebastian Aho ja Mikko Rantanen. Leijonien tämänkertaista kapteenistoa ei ole iällä pilattu, sillä Granlund on 26-, Aho 20- ja Rantanen 21-vuotias.

– Molemmat ovat erittäin esimerkillisiä pelaajia. Nuoresta iästään huolimatta he ovat pelaajina valmiita ja kypsiä, Granlund analysoi Ahoa ja Rantasta.

STT

