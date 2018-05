Granlund: Viimeinen puristus puuttui

Suomen kapteeni Mikael Granlund teki valtavan määrän töitä Tanskaa vastaan ja rusikoi turnauksen toisen maalinsa, mutta oli sitä mieltä, ettei Suomi ollut aivan terävimmillään.

– Hyvä joukkue, puolusti hyvin ja huippumaalivahti. Ehkä viimeinen puristus puuttui irtokiekoissa ja kamppailuissa. Me ei oltu niissä tänään ihan niin hyviä. Totta kai me ollaan pelattu paljon viiteen päivään, nyt huilataan, Granlund sanoi.

Viimeisen puristuksen puuttuminen näkyi siinä, ettei Suomi saanut tasakentällisin luotua yhtä paljon maalipaikkoja kuin aiemmissa kolmessa pelissä.

– He puolustivat hyvin, ja kun tuli irtokiekkoja, me ei oltu ihan tarpeeksi nopeita niihin. Sitten se kääntyi nopeasti, emmekä saaneet niitä pitkiä hyökkäyksiä, joita olemme aiemmin tehneet. Kaikki kunnia heille. Me tiedämme, että parannamme tästä, Granlund sanoi.

– Aina tappio harmittaa, mutta otetaan opiksi tästä ja turnaus on vielä alussa. Meillä ei ole mitään hätää. Tämä ei koskaan ole paraatimarssia. Tämä on jääkiekkoa. Joskus voittaa, joskus häviää. Kaikki kunnia vastustajalle, he pelasivat hyvän pelin.

Päävalmentaja Lauri Marjamäki kertoi joukkueen keräävän voimia torstain ja perjantain välipäivien aikana.

– Iso haaste (Tanska) oli meille. Vastustaja kamppaili hyvin. Neljäs peli viiteen päivään tietenkin, nyt on hyvä vetää happea. Tulos oli negatiivinen, mutta sen kanssa pitää elää, Marjamäki sanoi.

