Guardian: Brittiviranomainen määräsi, että Cambridge Analytican pitää luovuttaa ihmiselle hänestä kerätty data

Brittiläinen data-analyysiyhtiö Cambridge Analytica on määrätty luovuttamaan amerikkalaismiehelle kaikki tästä kerätyt tiedot, kertoo brittilehti Guardian. Miehen pyynnön käsitellyt Britannian viestintäviranomainen määräsi myös, että yhtiön pitää kertoa, miten se sai datan ja mitä se sillä teki.

Guardianin mukaan kyseessä on ennakkopäätös: se avaa oven jopa 240 miljoonalle amerikkalaisäänestäjälle vaatimaan itseään koskevan datan palauttamista.

Cambridge Analytica nousi julkisuuteen aiemmin keväällä, kun se pääsi käyttämään väärin miljoonien Facebookin käyttäjien tietoja. Facebookin mukaan Cambridge Analyticalle on annettu luvattomasti jopa 87 miljoonan Facebook-käyttäjän tiedot. Suurin osa käyttäjistä on Facebookin mukaan yhdysvaltalaisia.

Cambridge Analytica myi palvelujaan muun muassa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vaalikampanjalle ja Britannian puolustusministeriölle.

Cambridge Analytica ilmoitti keskiviikkona lopettavansa heti toimintansa. Yhtiö sanoi myös jättävänsä hakemuksen maksukyvyttömyydestä Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Viranomaisen mukaan lopettaminen ei kuitenkaan vaikuta asiaan, vaan yhtiön pitää luovuttaa tietonsa siitä huolimatta.

https://www.theguardian.com/uk-news/2018/may/05/cambridge-analytica-uk-regulator-release-data-us-voter-david-carroll

STT

