”Häkellyttävän voimakkaita reaktioita” – markkinat hermostuivat Italian epävarmasta poliittisesta tilanteesta

Markkinoiden voimakas reaktio Italian poliittiseen kriisiin on yllättänyt asiantuntijat. OP:n pääekonomistin Reijo Heiskasen mukaan vielä ei ole syytä paniikkiin, mutta epävarmuuden pitkittymisessä on riskinsä.

Italian mutkistunut poliittinen tilanne on sysännyt maan valtiolainojen korkoja nousuun. Korot nousivat jo maanantaina, ja nousu vauhdittui tiistaina. Kaksivuotisen valtionlainan korko on noussut ylimmilleen neljään vuoteen, ja Milanon pörssin vanavedessä kaikki Aasian ja Euroopan tärkeät pörssit ovat olleet laskussa. Laskua on ollut myös Helsingissä.

– Reaktiot ovat olleet erittäin voimakkaita tänään, sanoisin että häkellyttävän voimakkaita. Nyt tietysti kysymys kuuluu, vakautuuko tämä tilanne missä määrin lähipäivinä. Jatkuessaan epävarmuus alkaisi olla jo laajempikin murhe, Heiskanen sanoo STT:lle.

Korot eivät itsessään ole vielä poikkeuksellisen korkealla tasolla, mutta lyhyessä ajassa tapahtunut muutos on ollut erittäin voimakas varsinkin tiistaina.

Epävarmuus pelottaa sijoittajia

Heiskanen arvioi markkinareaktion liittyvän nimenomaan Italian poliittisen tilanteen epävarmuuteen eikä niinkään mihinkään konkreettiseen asiaan Italian taloudessa. Hän muistuttaa, että Italian taloudessa ei ole tapahtunut mitään radikaalia muutosta, vaan tilanne on siinä suhteessa kohtalaisen vakaa.

– Italian korkea velkaantuneisuus ja heikko kasvupotentiaali ja muut vastaavat asiat ovat kyllä tiedossa, mutta taloutta on saatu vakautettua monin tavoin. Velkaantuminen on pysähtynyt viime aikoina ja ollaan niissä EU:n kriteereissä. Tämä on luonteeltaan reaktio poliittisen kriisiin ja sen tuomaan epävarmuuteen näkymien suhteen.

Italian poliittinen tilanne on ollut varsin sekava jo pitkään, eikä esimerkiksi populistipuolueiden Viiden tähden liikkeen ja Legan menestys maaliskuun vaaleissa heiluttanut markkinoita ihmeemmin. Heiskasen mielestä on huomionarvoista, että edes orastava populistihallitus ei aiheuttanut markkinoilla samanlaista epävarmuutta kuin samaisen hallituksen kariutuminen.

Viiden tähden liikkeen ja Legan yritys hallituksen muodostamiseen kaatui, kun presidentti Sergio Mattarella ei hyväksynyt puolueiden talousministeriksi tarjoamaa euroskeptikkoa Paolo Savonaa.

Populistien epäonnistuttua virkamieshallitusta yrittää nyt koota taloustieteilijä Carlo Cottarelli. On kuitenkin lähes varmaa, ettei populistien hallitsema parlamentti hyväksy sitä, mikä tietäisi uusia vaaleja jo elokuun jälkeen. Se taas saattaisi tuoda populisteille entistä vahvemman enemmistön parlamenttiin.

Talous kestää pientä epävarmuutta

Suomalaiskuluttajalla ei vielä ole syytä suurempaan huoleen. Talouden vire Suomessa ja maailmanlaajuisesti on hyvä, joten talous kestää lyhyellä aikavälillä pientä epävarmuutta.

– Tietysti jatkuessaan tämä voi jonkin verran vaikuttaakin talouskehitykseen. Toki sitten kaikkien kannalta olennainen kysymys on se, miten Italian politiikassa jatketaan ja millaista politiikka he noudattavat. Se on euroalueen kannalta tärkeä kysymys.

Heiskasen mukaan Suomen ja euroalueen kannalta paras vaihtoehto olisi, että Italiassa pitäydytään euroalueella tehdyissä puitteissa ja sopimuksissa.

Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus toteaa, että Italian euroero ei ole todennäköistä lähivuosina, mutta kriisin helpot ratkaisutkin tuntuvat kaukaisilta. Hän muistuttaa, että Italian kohdalla on potentiaalia suurempaan rahoitusmarkkinoiden kriisiin kuin mitä Kreikan ongelmat aiheuttivat.

– Kreikan kohdalla tärkeintä tuntui olevan kriisin leviämisen torjuminen – missä lopulta onnistuttiinkin, tosin ilman tyylipisteitä – mutta Italian kohdalla kriisin eristäminen ei ole mahdollista. Jos Italia kaatuu tai irtoaa euroalueesta, tuntuvat tsunamin aallot kaikkialla maailmassa, Brotherus sanoi tiedotteessa.

