Halikonlahdella käynnistynyt tutkimus selvittää muovijätteen kulkeutumista joista mereen

Turun yliopiston Aurelia-tutkimusalus tohtoreineen, dosentteineen ja professoreineen on asentanut 11 tutkimuspoijua Halikonlahdelle ja eri puolille Kemiönsaarta. Tarkoitus on mitata, miten Halikönjoen ja Salonjoen suistoista virtaava kiintoaines ja etenkin mikromuovi kulkeutuu kapeikkoja pitkin avomerelle. Projekti jatkuu useita vuosia.

Vastaavaa tutkimusta ei ole ennen tehty missään. Hankkeessa on oikeastaan kolme tutkimuskohdetta.

– Tutkimme mikromuovin määrää ja kulkeutumista, veden ja sedimenttien virtauksia ja otamme samalla pohjanäytteitä 11 paikasta. Vertailukohteina ovat kaksi poijua Airiston vesillä. Tämä on ensimmäisiä ellei ensimmäinen tutkimus maailmassa, joka selvittää, miten mikromuovi kulkeutuu joista mereen ja sedimentoituu merenpohjaan, meribiologi ja Saaristomeren tutkimuslaitoksen Seilin asemanjohtaja Jari Hänninen sanoo.

Halikonlahden tutkimusta vetävä tutkijatohtori Saija Saarni kertoo, että poijuissa on keräimiä, puutarhojen sademittareiden kaltaisia, jotka ottavat talteen virran mukana kulkeutuvan kiintoaineen. Vedessä lilluu silttiä ja savea, mutta myös kasvien jäänteitä sekä roskaa. Nyt selvitetään, paljonko kiintoaineessa on mikromuovia ja minne se kulkeutuu. Mikromuovi on määritelmän mukaan alle viiden millin kokoista tavaraa.

– Itämeren mikromuovitilanteesta ei vielä tiedetä paljoakaan. Siksi Halikonlahden tutkimuskin on käynnistetty, Saarni sanoo.

