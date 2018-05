Halla-aho Huhtasaaren plagiointikohusta: Otan tieteellisen plagioinnin erittäin vakavasti, mutta asia pitää tutkia

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho toivoo puolueen varapuheenjohtajan Laura Huhtasaaren asettuvan ehdolle eurovaaleissa. Huhtasaari ei ole ottanut vielä asiaan kantaa.

– On selvää, että pitääksemme europarlamenttipaikkamme meillä täytyy olla mahdollisimman vahva lista ja valtakunnallisesti mahdollisimman näkyviä ehdokkaita. Pidän Laura Huhtasaarta erittäin toivottavana kandidaattina.

Halla-aho sanoo olevansa itse ehdolla eduskuntavaaleissa.

Perussuomalaisilla on tällä hetkellä kaksi paikkaa europarlamentissa. Halla-aho pitää mahdollisena, että puolue säilyttää molemmat paikat, jos ehdokasasettelu ja kampanjointi onnistuvat.

Huhtasaaren pro graduun liittyvää plagiointiepäilyä Halla-aho pitää Huhtasaaren henkilökohtaiseen elämään ja menneisyyteen liittyvänä ikävänä juttuna, jonka selvittäminen kuuluu akateemiselle yhteisölle.

– Tieteellisen plagioinnin otan henkilökohtaisesti erittäin vakavasti ja suhtaudun siihen kielteisesti, mutta odottaisin nyt kuitenkin ensin, että Jyväskylän yliopisto tekee selvityksen tästä aiheesta, Halla-aho sanoi.

Hän sanoo tukevansa Huhtasaarta poliittisesti, koska politiikassa tämä on toiminut hänen mielestään erinomaisella tavalla.

STT

