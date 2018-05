Hallitus esittää STT:lle 1,5 miljoonan kertaluontoista tukea lisäbudjetissa

Hallitus esittää lisäbudjettiesityksessään, että Suomen Tietotoimistolle annettaisiin 1,5 miljoonan euron kertaluontoinen tuki uutistoimintojen turvaamiseen murrosvaiheessa.

STT:n toiminnan rahoituksessa on ollut ongelmia asiakasmenetysten takia. Asiaan on etsitty ratkaisuja jo pidempään.

Esitys lisätalousarvioksi on määrä antaa eduskunnalle torstaina.

STT:n suurimmat omistajat ovat Sanoma 33,1 prosentin osuudella, Alma Media 20,6 prosentin osuudella ja TS-Yhtymä 18 prosentin osuudella.

