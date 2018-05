Hallituskriisi ravistelee Italiaa

Italian hallituksen muodostaminen on osoittautunut pelättyä vaikeammaksi. Maa on ollut ilman hallitusta maaliskuun parlamenttivaaleista lähtien.

Vaaleissa menestyneen populistisen Viiden tähden liikkeen ja oikeistolaisen Legan hallitusneuvottelut kaatuivat, kun Italian presidentti Sergio Mattarella ei hyväksynyt valtiovarainministeriksi ehdotettua Paolo Savonaa. Hänet tunnetaan yhteisvaluutta euron kovana arvostelijana.

Pääministeriehdokas Giuseppe Conte ilmoitti heti, ettei ole enää käytettävissä tehtävään.

Kun hallitusneuvottelut päättyivät umpikujaan, presidentti Mattarella antoi hallituksen tunnustelijan tehtävän Carlo Cottarellille. Kansainvälisessä valuuttarahastossa aiemmin työskennellyt Cottarelli on vaatinut Italiaa leikkaamaan menojaan.

Hetken helpotus Italian paluusta euromyönteiseen rintamaan vaihtui nopeasti peloksi kriisin syvenemisestä. Cottarellin tehtävä tilapäisen virkamieshallituksen muodostamisessa voi osoittautua vaikeaksi, jos hän ei saa parlamentin tukea.

Parhaassakin tapauksessa virkamieshallituksen ainoaksi tehtäväksi jää ensi vuoden talousarvion valmistelu.

Sekavan tilanteen vuoksi Italialla on joka tapauksessa edessä ennenaikaiset vaalit. Cottarelli ilmoitti, että vaalit on tarkoitus järjestää ensi vuoden alussa. Mikäli uusi hallitus ei saa parlamentin luottamusta, vaalit käydään todennäköisesti jo syksyllä.

Poliittisiin voimasuhteisiin uusilla vaaleilla tuskin on vaikutusta. Mittausten mukaan äärioikeistolaiset protestipuolueet eivät ole menettäneet kannatustaan. Lisäksi vaaliasetelmat avaavat uusia mahdollisuuksia, ja Viiden tähden liike saattaa alkaa kampanjoida yhdessä maahanmuuttovastaisen Legan kanssa.

Italian taloudelle poliittinen kriisi on myrkkyä. Maan julkinen velka on suuri, ja sijoittajien epäluottamus nostaa rahoituskustannuksia entisestään. Pahimmillaan Italia voi joutua pyytämään hätärahoitusta Euroopan vakausmekanismilta.

Kaikki ainekset eurokriisin uudelleen kärjistymiselle ovat olemassa.