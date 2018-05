Hallituspuolueiden ryhmäjohtajat: Eduskunta kesälomalle vasta, kun sote-päätökset on tehty

Hallituspuolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajat kertovat lähtevänsä siitä, että eduskunta ei lähde kesälomalle ennen kuin sote-ratkaisut on tehty. Yhteiskannanotossaan ryhmäjohtajat toteavat, että eduskunta on nyt koolla niin kauan, että tarvittavat ratkaisut saadaan tehtyä.

– Kesätauolle ei ole asiaa ennen kuin päätökset suomalaisten hyväksi on tehty, hallituspuolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajien yhteiskannanotossa kirjoitetaan.

Kannanoton mukaan yli kymmenen vuotta eri muodoissa tehty sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus on viimeinkin kalkkiviivoilla, ja maali näkyy jo.

– Pidämme tärkeänä, että eduskunnan kaikki asianosaiset valiokunnat tekevät nyt kaiken voitavansa, jotta uudistus saadaan vietyä viivytyksittä, mutta asiallisesti ja huolellisesti läpi. Joissain valiokunnissa tämä varmasti tarkoittaa ylimääräisiä ja pitkiä kokouksia, kannanotossa kirjoitetaan.

Viime päivinä on ennakoitu, että sote-lakien käsittely eduskunnassa voi viivästyä. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) arvioi perjantaina, että sote-äänestykset siirtyvät juhannuksen jälkeisille viikoille.

STT

