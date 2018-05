Haula ja Las Vegas elävät NHL:n tuhkimotarinaa

NHL-jääkiekkokauden sensaation Vegas Golden Knightsin tarina on kuin suoraan urheilun sadusta. Joukkue koottiin laajennusdraftissa vuosi sitten niin oivallisesti, että tulokasseura murskasi ennätykset ja kokosi runkosarjasta viidenneksi eniten pisteitä.

Las Vegas vei Tyynenmeren divisioonan ykköstilan ylivertaisesti, ja porskutus jatkuu pudotuspeleissä. Joukkue eteni länsilohkon finaaleihin eli on NHL:ssä neljän parhaan joukossa.

– Tämä on ollut mahtavaa, enkä vaihtaisi mitään, Vegasin Erik Haula hymyilee.

Haula, 27, pelasi kolme kautta Minnesotan yliopistojoukkueessa ja jatkoi neljä kautta NHL:n Minnesota Wildissa ennen värväystä kaikille vielä tuntemattomiin ympyröihin viihdekaupunki Las Vegasiin.

– En oikein tiennyt, mitä ajatella, Minnesota kun on ollut pitkään kotini. Kaiketi päällimmäisenä oli innostus päästä alkuun, Porin Ässissä kiekkoaakkoset oppinut Haula muistelee.

– Las Vegasin alue on paljon muutakin kuin Stripin kasinot. Tämä on viihtyisä kaupunki, ja ihmiset ovat mukavia, Haula kertoo.

Kisa pelipaikoista hioi yhtenäiseksi

Monet epäilivät, että Golden Knightsin alkuhuuman jälkeen koittaa karu arki. Toisin kävi. Pudotuspelien kärkeen joukkue passitti Anaheim Ducksin lomille voitoin 4-0. Seuraavaksi kaatui San Jose Sharks 4-2.

– Luulen, että kova kilpailu pelipaikoista alussa teki meistä vahvempia. Olimme kaikki toisillemme tuntemattomia, mutta meistä kasvoi yhtenäinen joukkue. Vietämme paljon aikaa yhdessä myös vapailla, Haula kertoo.

Hän pelaa monen seurakaverinsa tavoin parasta kauttaan ja on tehokas. Keskushyökkääjä kokosi 76 runkosarjapelissä tehopisteet 29+26=55, ja kymmenestä pudotuspelistä koossa ovat pisteet 3+3.

Välipäivät kelpaavat Haulalle

Minnesotasta Haula kertoo kaipaavansa coyntrymusiikin konsertteja ja Suomesta äidin valmistamaa ruokaa. Haastattelua tehtäessä Vegasin miehistö odotteli vielä, tuleeko seuraavaksi vastaan Winnipeg vai Nashville.

– Molemmat ovat nopeita. Molemmilla on myös osaava maalivahti ja rutkasti hyviä pelaajia, Haula kuvaa.

Ammattilaisliigan tiivis rytmi matkustamiseen sai uuden käänteen, kun Vegas pääsi paussille odottamaan vastustajaa. Välipäivät kelpaavat Haulallekin, sillä hänen ja tyttöystävän luona kylässä ovat hyvä ystävä Minnesotasta ja jääkiekkoagenttina toimiva isä Tomi Haula.

– Tunnelmat ovat odottavat seuraavan vastustajan suhteen. Mukava toki saada vähän palautumisaikaa, Haula sanoo.

Hän on ehtinyt myös seurata Leijonia Tanskan MM-kisoissa.

– En itse päässyt tällä kertaa mukaan, mutta on mukavaa seurata tuttujen edesottamuksia.

Haastattelutuokio on päättynyt. Koko haastattelun ajan kysyjää tarkkaavaisesti silmiin katsonut Haula ryntää tv-ruudun ääreen seuraamaan Suomen ja Tanskan MM-ottelua.

