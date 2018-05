Haulan Vegas nappasi vierasvoiton tähtivahti Fleuryn turvin ja tasoitti lohkon finaalisarjan

Las Vegasin tähtimaalivahti Marc-Andre Fleury on ollut isossa roolissa, kun tulokasjoukkue taistelee pääsystä jääkiekon NHL:n loppuotteluihin.

Suomen aikaa varhain tiistaina Las Vegas kaatoi Winnipegin vieraissa 3-1 ja tasoitti voitot länsilohkon finaalisarjassa 1-1:een.

Fleury keräsi ottelussa 30 torjuntaa ja oli vaikeina hetkinä joukkueensa tuki ja turva.

Kanadalaismaalivahti on pelannut vahvat pudotuspelit, sillä hänen torjuntaprosenttinsa on 94,5 ja päästettyjen maalien keskiarvonsa 1,68.

Hän on torjunut pudotuspeleissä 12 ottelussa, joista on tullut yhdeksän voittoa.

Peräti 12 kautta Pittsburghissa pelannut Fleury on voittanut Stanley cupin urallaan kolmesti, joten hän on tuonut tärkeää voittamisen kulttuuria Las Vegasiin.

Ottelusarjan toisessa pelissä Fleuryn taidot joutui todistamaan muun muassa suomalaistähti Patrik Laine, jolla oli muutama hyvä tekopaikka.

Laine jäi kuitenkin nollille, eikä myöskään joukkuekaveri Joel Armia kerryttänyt pistetiliään.

Myös Las Vegasin Erik Haulan tehot olivat kateissa.

Marchessault osui kahdesti

Fleuryn ohella vieraiden ykkösnimi oli Jonathan Marchessault, joka viimeisteli kaksi maalia.

Marchessault on ollut pudotuspeleissä joukkueensa paras pistemies kerättyään 12 ottelussa kuusi osumaa ja yhdeksän maalisyöttöä.

Vegas aloitti kamppailun vahvasti ja johti avauserän jälkeen Tomas Tatarin ja Marchessault’n osumilla 2-0.

Päätöserässä Winnipegin Kyle Connor kavensi ja Marchessault viimeisteli runsas minuutti myöhemmin loppunumerot.

– Olen ehdottomasti tyytyväinen tämänpäiväiseen esitykseemme. Osoitimme kiekkomaailmalle, että paikkamme on täällä ja pystymme pelaamaan loistavaa joukkuetta vastaan, Marchessault sanoi NHL:n kotisivuilla.

Winnipegin ja Las Vegasin ottelusarjan voittaja kohtaa NHL:n finaaleissa Washingtonin tai Tampa Bayn. Washington johtaa itälohkon finaalisarjaa 2-0.

https://www.nhl.com/news/vegas-golden-knights-winnipeg-jets-game-2-recap/c-298620696

STT

