Hautajaiset murroksessa

Yhteiskunta on muuttunut ja muuttuu jatkuvasti. Aiemmin suvut ja kyläyhteisöt olivat tiiviitä, ja ihmisten välistä kanssakäymistä oli paljon.

Ajan murros on hajottanut vanhoja yhteisöjä ja katkonut perinteisiä siteitä, mikä on puolestaan johtanut yksinäisyyden lisääntymiseen. Elämäntavan muutos näkyy myös hautajaisissa.

Pääkaupunkiseudulta on saatu lukea viime vuosina hätkähdyttäviä tarinoita hautajaisista, joissa vainajalla ei ole yhtään saattajaa. Helsingin seurakuntayhtymä hautaa torstaisin yksinäisiä Honkanummen hautausmaalle Vantaalla.

Yksinäisiä hautajaisia vietetään muuallakin kuin pääkaupunkiseudulla. Ilmiö on tuttu myös Salon seudulla työskenteleville hautaustoimistojen edustajille, vaikka ne ovatkin onneksi täällä vielä harvinaisia.

Ajatus yksinäisestä vainajasta on hätkähdyttävä. Kuka on elänyt elämänsä niin yksin, että häntä ei ole kukaan tullut saattamaan? Ilmiö kertoo siitä, että yhteiskunnassa voi jäädä totaalisesti sivuun muiden ihmisten läsnäolosta.

Yksinäisyys on monen ikääntyneen taakka, kun omaiset ovat kaukana ja ystävät ovat poistuneet ympäriltä. Myös syrjäytyminen ja sen mukanaan tuomat sosiaaliset ongelmat saattavat johtaa täydelliseen eristäytymiseen.

Kaikki tämä kertoo siitä, että meidän on etsittävä entistä enemmän vastauksia siihen, miten voimme torjua ihmisten yksinäisyyttä.

Vapaaehtoiset ovat tulleet viime vuosina apuun myös hautajaisissa. He voivat olla saattajina yksinäisten hautajaisissa tai kantamassa arkkua, kun saattoväestä ei löydy riittävästi kantajia.

Siunaukset ilman yhtään saattajaa ovat ääri-ilmiö, mutta hautajaiset muuttuvat myös laajalla rintamalla. Hautajaiset pienenevät, sillä entistä useampaa vainajaa saattaa vain muutama läheinen.

Salossa sairaalan siunauskappeli on entistä suositumpi hautajaispaikka. Somerolla taas yleisiä kutsuja hautajaisiin on entistä harvemmin.

Ajatus hautajaisista koko kylän tai yhteisön yhteisenä hyvästijättönä vainajalle heikkenee samalla, kun yksityisyys nostaa päätään.