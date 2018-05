Havaijilla Kilauea-tulivuori puskenut ilmaan tuhkaa ja savua tuhansiin metreihin

Yhdysvaltain Havaijin suurimmalla saarella Kilauea-tulivuoren viimeisin voimakas purkaus on puskenut tuhkaa ja savua ilmaan yli 9 000 metriin. Asiasta muun muassa kertoneen CNN:n mukaan vuoren huipulla tapahtuneen purkauksen vapauttaman tuhkan odotetaan muodostavan tuhkapeitteen vuorta ympäröivälle alueelle. Purkaus tapahtui torstaina paikallista aikaa.

Vuorta lähellä asuvia ihmisiä on pyydetty suojautumaan tuhkapilveltä.

Torstain purkaus on viimeisin Kilauea-vuoren huipulta. Vuoren toukokuun alussa alkanut purkautuminen on aiheuttanut ainakin satojen ihmisten evakuoinnin.

Kilauea on yksi maailman aktiivisimmista tulivuorista.

https://edition.cnn.com/2018/05/17/us/hawaii-kilauea-volcano/index.html

STT

