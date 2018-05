Havaijilla purkautui tulivuori – tuhansia kehotettu jättämään kotinsa

Yhdysvaltain Havaijilla tuhansia ihmisiä on kehotettu jättämään kotinsa tulivuorenpurkauksen takia.

Havaijin isoimmalla saarella sijaitseva Kilauea-tulivuori purkautui kello 16.45 paikallista aikaa torstaina useiden maanjäristysten jälkeen. Suomen ajassa purkaus alkoi ennen aamukuutta perjantaina.

Paikallisviranomaiset varoittavat laavavirroista, kuumasta höyrystä ja purkauksen päästämästä myrkyllisestä rikkidioksidikaasusta. Myös metaaniräjähdysten vaara on olemassa.

Viranomaisten mukaan alueella, josta ihmisiä on kehotettu lähtemään, asuu arviolta 10 000 ihmistä. Televisiokanava CNN:n mukaan pakollinen evakuointimääräys koskee noin 1 700:aa ihmistä purkauksen tielle joutuneella asuinalueella.

Tietoja loukkaantuneista tai mahdollisista kuolonuhreista ei vielä tässä vaiheessa ole saatavilla.

https://edition.cnn.com/2018/05/04/us/kilauea-volcano-hawaii-earthquakes/index.html?sr=twCNN050418kilauea-volcano-hawaii-earthquakes0651AMVODtop

STT

