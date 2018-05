Heinävedellä kadonneen nunnan etsinnät käynnistyivät uudelleen

Heinävedellä Etelä-Savossa viime kesänä kadonneen nunnan etsinnät on käynnistetty uudelleen. Rikoskomisario Harri Hauhian mukaan eilen alkaneita etsintöjä tehdään huomiseen saakka neljän ruumiskoiran voimin.

– Elävää ihmistä ei ole etsitty enää hetkeen, Hauhia sanoo.

Elisabet-nimellä tunnettu nunna katosi viime heinäkuussa Lintulan luostarista. Ainoa hänestä löytynyt jälki on pudonnut hiusnauha. Poliisin mukaan vihjeitä on tullut eri puolilta Suomea, mutta ne eivät ole johtaneet mihinkään.

Viranomaiset päättivät viime syksynä, että lumien sulamisen jälkeen tehdään vielä yksi isompi etsintä. Viime vuonna etsinnät rajoittuivat vesistöjen laidoille, ja nyt jatketaan siitä, mihin jäätiin.

Etsintöjen jatkumisesta kertoi ensin Ilta-Sanomat.

