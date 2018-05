Helleraja rikkoutui Porissa – rajaa hätyytelty myös Pohjanmaalla

Helleraja rikkoutui tänään Porissa, kun lämpötila nousi 25,1 asteeseen Ilmatieteen laitoksen mittauspisteellä rautatieasemalla. Muualla helleraja ei ole rikkoutunut, mutta lähellä ollaan oltu, kertoo päivystävä meteorologi Niko Tollman. Vaasassa lämpötila on noussut tasan 25 asteeseen ja myös muualla Pohjanmaalla lämpötila on ollut yli 24 asteen.

Tollmanin mukaan hellerajan ylittyminen toukokuun alkupuolella on harvinaista, muttei täysin poikkeuksellista.

Viikonloppuna sää jatkuu Tollmanin mukaan hyvin samanlaisena.

STT