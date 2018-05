Helleraja rikkoutuu huomenna, kuiva sää aiheuttanut paljon maastopaloja

Huomenna päästään hellelukemiin osassa maata, sillä Ilmatieteen laitoksen mukaan helleraja rikkoutunee useilla paikkakunnilla. Aivan äskettäisen hellejakson tasoisiin lukemiin ei päästä, korkeimmillaan lämpötila voi nousta 27 asteeseen.

Sunnuntain korkein lämpötila mitattiin Kanta-Hämeen Hattulassa, 23,4 astetta. Päivän ylin lämpötila nousi lauantaista yli kolmella asteella, ja nousu jatkuu siis myös maanantaina.

Keskiviikkona ja torstaina sää viilenee, mutta korkeapaine pysyy sitkeästi Pohjois-Euroopassa, eikä merkittäviä sateita tai kylmempiä jaksoja ole vieläkään tiedossa. Myös Pohjois-Atlantilla on oma korkeapaineen alueensa, joten lämpimiä säitä on tiedossa jatkossakin.

Pitkään jatkunut kuiva ja lämmin sää on aiheuttanut viime päivinä paljon maastopaloja, ja huomiseksi metsäpalovaroitus on voimassa etelärannikolta Etelä-Lappiin.

Vaikka torstaina ja perjantaina saatiin osassa maata sateita ja ukkosia, on monilla paikkakunnilla käynnissä jo kolmen viikon sateeton putki. Tämä yhdistettynä tavallista korkeampiin lämpötiloihin lisää maastopalojen riskiä ja huolestuttaa pelastusviranomaisia.

Tähän mennessä toukokuussa on satanut vain neljäs- tai viidesosa kuukauden keskimääräisestä sademäärästä.

STT

Kuvat: