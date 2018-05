Hellerajaa hätyytellään jälleen monin paikoin

Sää on poutainen ja selkeä suuressa osassa maata, kertoo Ilmatieteen laitos. Pohjois-Lapissa saattaa esiintyä sadekuuroja.

Hellerajaa hätyytellään maan keski- ja eteläosissa. Hellelukemiin voidaan päästä myös Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Etelä-Lapissa jäädään luultavasti hieman alle 20 asteen, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Ville Siiskonen.

Metsäpalovaroitus on yhä voimassa lähes koko maassa lukuun ottamatta pohjoisinta Lappia.

– Metsä- ja ruohikkopalovaroitusten suhteen ei ole luvassa helpotusta, koska kuiva sää jatkuu, Siiskonen kertoo.

Siiskosen mukaan poutainen ja aurinkoinen sää jatkunee ainakin kuluvan viikon ajan ja helleraja saattaa ylittyä useamman kerran.

– Lapissa on enemmän epävarmuutta, pääseekö sinne aina välillä purkautumaan kylmempää ilmaa pohjoisesta tai meneekö sieltä esimerkiksi jokin matalapaineen alue, joka tuo pikkuisen sateisempaa säätä.

STT

Kuvat: