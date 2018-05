Hellerajat paukkuvat rikki jo aamupäivällä – 30 asteen rajaa tuskin kuitenkaan rikotaan

Ilmatieteen laitoksen mukaan tiistain sää muistuttaa maanantaita. Lämpöhuiput voivat olla jopa eilistä korkeampia, mutta 30 asteen rajaa tuskin rikotaan missään päin maata.

– Itse suhtaudun skeptisesti siihen, että 30 asteen ylitse menisi tänäänkään. Kun lämpöhuippu eilen oli 29,1, niin voi se olla hieman sitä lämpimämpi, arvioi päivystävä meteorologi Juha Tuomala.

Lämpötilat kohoavat aamulla nopeasti, ja hellerajat rikotaan monin paikoin jo kello 11:een mennessä.

Lämpimimmät säät koetaan Kanta-Hämeen seudulla. Jyväskylän korkeudelta etelään maa on tasaisen lämmin. Lämpöhuiput ovat yli 29 asteen luokkaa.

Poutasää suosii lähes koko maata, joskin pohjoisessa esiintyy paikoin myös sadekuuroja.

Hellesäät jatkuvat ennusteiden mukaan keskiviikkoon ja paikoin myös torstaihin.

Helteet jouduttavat kevätkylvöjä etelässä

Helleaalto on kiihdyttänyt kevätkylvöjä maan etelä- ja keskiosissa.

Pohjanmaan rannikolla suurin osa kevätviljasta on jo kylvetty. Myös ohran ja kauran kylvö on hyvässä vauhdissa.

Maatalousalan neuvonta- ja kehittämisorganisaatio ProAgrian mukaan kevätkylvöt ovat etelässä ja idässä muutaman päivän jäljessä aikataulusta.

Pohjois-Pohjanmaalla kevätkylvöt saattavat alkaa etuajassa. Lämpimät säät ovat vauhdittaneet myös syysviljojen kasvua.

Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa joudutaan vielä odottamaan peltojen kuivumista runsaslumisen talven jäljiltä.

Varhaisperunoiden istutukset on saatu päätökseen koko maassa. Varsinais-Suomessa ja Turunmaan saaristossa istutetut varhaisperunat ovat jo hyvässä kasvussa.

STT

