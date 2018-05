Hellettä karkuun järveen? Salon Lehmijärven uimaranta aukeaa tiistaina

Salolaisen koripalloseura Mesuca Basketin vapaaehtoiset avaavat tänään tiistaina Lehmijärven uimarannan.

– Ihmisiltä on tullut paljon toiveita kevätuinneista. Lehmijärvelle tulee 30 – 50 ihmistä, vaikka sataisi kiviä. He käyvät siellä aina, Ari Mäenpää Mesuca Basketista sanoo.

Toukokuussa pääsee valvotusti uimaan tiistaisin ja lauantaisin. Kioskista saanee tänään jo kahvia, virvoitusjuomia ja jäätelöä.

Viime päivien auringonpaisteella ei ole tekemistä kevätuintien kanssa. Mesuca Basket sopi ylimääräisistä uimavuoroista Salon kaupungin kanssa jo huhtikuussa.

– Tarkoitus on, että ihmisillä on hyvä fiilis. Ja voihan olla, että juhannuksen jälkeen on jo lunta, Mäenpää naurahtaa.

Mäenpää uskoo, että Lehmijärvi lämpiää pian 20-asteiseksi. Lauantaina vesi oli jo +17.