Helsingin kaupungin tietoliikenne alkanut palautua häiriön jäljiltä, kaupunginkanslia kertoo

Helsingin kaupungin palveluja eilisillasta asti sotkenut laaja tietoliikennehäiriö on alkanut hellittää. Kaupunginkanslian mukaan tietoliikenne on alkanut palautua, ja operaattori Elisan arvion mukaan tietoliikenneyhteydet palaavat normaaleiksi iltapäivän kuluessa.

Häiriö aiheutui metron muutostöihin liittyvästä kuitukaapelityöstä. Sen seurauksena esimerkiksi kaupungin sähköpostit ja chat-palvelut eivät ole toimineet ja puhelinpalveluissa on ollut ongelmia. Lisäksi metro- ja raitiovaunuliikenteessä on ollut häiriöitä, koska kalusto- ja kuljettajakierron varmistavat järjestelmät ovat olleet poissa käytöstä.

Tietoliikennehäiriön vuoksi metron laiturinäytöt eivät näyttäneet junan tulotietoja. Lisäksi osa Helsingin seudun liikenteen (HSL) lippuautomaateista on ollut poissa käytöstä.

STT

