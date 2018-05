Helsingin poliisi kouluttaa henkilöstöään etnisen profiloinnin kitkemiseen

Helsingin poliisi on aloittanut toukokuussa koulutuksen, jonka yhtenä tavoitteena on varmistaa, ettei kiellettyä etnistä profilointia tapahdu. Koulutuksella pyritään ehkäisemään syrjintää poliisin toiminnassa ja toisaalta kohdistamaan ulkomaalaisvalvontaa laittomasti maassa olevien löytämiseen, kertoo ylikomisario Jarkko Lehtinen Helsingin poliisista.

Ulkomaalaislaissa kielletyllä etnisellä profiloinnilla tarkoitetaan sitä, että ihminen poimitaan tarkastukseen esimerkiksi ihonvärinsä tai etnisyyden, kuten arabi- tai romanitaustaisuuden perusteella.

– Se on ollut kiellettyä meillä koko ajan, ja nyt vielä koulutetaan erikseen, miten se tulee huomioida, Lehtinen sanoo.

Poliisihallituksen viime kesällä julkaisema selvitys ei löytänyt poliisin toiminnasta etnistä profilointia. Samalla Poliisihallitus myönsi, että asiaa on vaikea valvoa.

Tuore tutkimus kuitenkin kertoo, että käytännössä poliisi profiloi etnisesti. Pysäyttämistä, henkilöpapereiden kysymistä ja seuraamista oli koettu muun muassa kaduilla, rautatieasemilla ja kauppakeskuksissa, kertoo huhtikuussa julkaistu Pysäytetyt-tutkimusraportti, jonka on tehnyt Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunalhögskolan.

”Pitäisi lähteä siitä, että yhtään kokemusta ei olisi”

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on saanut yksittäisiä kanteluita poliisin etnisestä profiloinnista, viimeksi viime vuonna. Valtuutettu Kirsi Pimiän mukaan kuitenkin jo se, että ihmisillä on Pysäytetyt-hankkeessa esiin tulleita kokemuksia, on liikaa.

– Pitäisi lähteä siitä, että yhtään tällaista kokemusta ei olisi.

Raportin mukaan kielteiset kokemukset heikentävät luottamusta viranomaisiin.

– Tämä on se dramaattisin vaikutus. Totta on se yksittäisen ihmisen kokemus syrjinnästä, mutta laajempi vaikutus on, että luottamus heikkenee, Pimiä sanoo.

