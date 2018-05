Helsingin tietoliikennehäiriön korjaustöiden arvioidaan valmistuvan iltapäivällä

Helsingin kaupungin palveluihin ja pääkaupunkiseudun raideliikenteeseen vaikuttava tietoliikennehäiriö johtuu kuitukaapelin muutostöiden yhteydessä ilmenneestä ongelmasta, kerrotaan Helsingin kaupungin liikennelaitokselta. HKL:n tiedotteen mukaan Elisa on arvioinut korjaustöiden valmistuvan noin klo 13.

Kuitukaapelityö liittyy metron muutostöihin. Työ alkoi eilen illalla klo 20 aikaan.

HKL:n mukaan kalusto- ja kuljettajakierron varmistavat järjestelmät ovat poissa käytöstä, minkä vuoksi metro- ja raitiovaunuliikenteen vuorovälit ovat epäsäännölliset ja joitakin vuoroja jää ajamatta. Toistaiseksi häiriöt eivät ole olleet merkittäviä, HKL arvioi.

Tietoliikennehäiriön vuoksi metron laiturinäytöt eivät näytä junan tulotietoja. Lisäksi osa Helsingin seudun liikenteen (HSL) lippuautomaateista on poissa käytöstä. Tarkemmat automaatteja koskevat tiedot löytyvät HSL:n verkkosivuilta.

Jos vian korjaaminen pitkittyy ja kuljettajien työvuoroja ei päästä tänään suunnittelemaan, raideliikenteessä on odotettavissa ongelmia myös huomenna.

Häiriö vaikuttaa laajasti palveluihin

Helsingin kaupungin verkkosivuilla kerrotaan, että parhaillaan korjattava tietoliikennehäiriö vaikuttaa laajasti kaikkiin kaupungin palveluihin ja asiakaspalveluun, koska pääsyä taustajärjestelmiin ei tällä hetkellä ole. Esimerkiksi kaupungin sähköpostit ja chat-palvelut eivät toimi ja ongelmia on myös puhelinpalveluissa.

Terveysasemien, hammashoidon, neuvoloiden ja seniori-infon takaisinsoittopalvelu ei toimi. Puhelut kirjautuvat järjestelmään, mutta asiakkaille ei pystytä soittamaan takaisin. Häiriöstä kärsinyt terveysneuvonnan ympärivuorokautinen numero 093 1010 023 taas toimii, mutta voi olla ruuhkainen.

Kiireettömiä sosiaali- ja terveyspalvelujen vastaanottoaikoja pyritään siirtämään kuluvalta päivältä myöhempään ajankohtaan. Peruuttamatta jääneistä ajoista ei peritä maksua.

Helsingin Matkapalvelun kuljetusten välitysjärjestelmä ei toimi. Kuljettajat on neuvottu ajamaan kiireisille alueille, ja asiakkaat voivat tiedustella kyytiä suoraan kuljettajalta.

