Helsingissä Suomi ensin -leirillä uhkaillut poliisi tuomittiin sakkoihin

Poliisimies on tuomittu sakkoihin äärikansallismielisten Suomi ensin -mielenosoittajien uhkailusta. Helsingin käräjäoikeuden mukaan vapaalla ollut poliisi meni mielenosoittajien luokse ja sanoi tuhoavansa heidät. Poliisi tuomittiin laittomasta uhkauksesta.

Tuomion mukaan uhkailu kohdistui erityisesti yhteen miehistä. Miehen mukaan poliisi oli uhannut häntä turpaan vetämisellä ja oli ollut aggressiivinen. Mies kertoi ojentaneensa kätensä estääkseen poliisia tulemasta lähemmäs.

Poliisi kertoi oikeudessa kävelleensä kavereidensa kanssa keskustassa ja pysähtyneensä matkalla mielenosoittajien luokse. Poliisi sanoi halunneensa kertoa mielipiteensä mielenosoittajille, jotka olivat viikkoa aiemmin kuvanneet ja julkaisseet netissä videon, jossa hän on hoitamassa virkatehtävää leirissä. Poliisin mukaan myös hänen henkilökohtaisia kuviaan oli levitetty MV-julkaisussa.

– Poliisi oli purkanut tuntojaan kovaan ääneen Suomi ensin -mielenosoittajalle siitä, että pystytkö ymmärtämään, miltä tuntuu joutua olemaan tuolla lailla kohteena internetissä, kun panetellaan, parjataan ja uhkaillaan ja levitellään yksityisiä kuvia, joissa on myös hänen ystäviään, poliisimiehen todistelussa sanotaan.

Oikeuden mukaan jutun näyttö on ristiriitaista

Käräjäoikeuden mukaan näyttö asiassa on riistariitaista. Oikeus kuitenkin katsoi tulleen näytetyksi, että poliisi oli sanonut miehelle tuhoavansa tämän, mikä oikeuden mukaan täyttää laittoman uhkauksen tunnusmerkistön.

Oikeuden mukaan Suomi ensin -mielenosoittajalla oli syy pelätä henkilökohtaisen turvallisuutensa puolesta. Oikeus piti uhkailua erityisen moitittavaa, vaikka poliisimies ei ollutkaan virkatehtävissään.

Välikohtaus tapahtui Helsingin Rautatientorilla viime vuoden helmikuussa. Poliisimiehelle tuomittiin 30 päiväsakkoa, mikä hänen tapauksessaan on 1 170 euroa.

STT

