Henkilökunta torjui palkkaratkaisun – Air Francen pomo erosi

Lentoyhtiö Air France-KLM:n toimitusjohtaja Jean-Marc Janaillac on eronnut tehtävästään sen jälkeen kun yhtiön Ranskan liiketoiminnan henkilökunta oli torjunut heille tarjotun palkkaratkaisun.

Air Francen henkilökunnasta yli 55 prosenttia äänesti palkkatarjouksen hyväksymistä vastaan. Tarjous oli, että palkkoja nostettaisiin neljän vuoden aikana seitsemän prosenttia.

Yhtiön palkkaratkaisusta on väännetty kättä helmikuusta lähtien. Työntekijät ovat antaneet lisäpontta vaatimuksilleen pistelakoilla parin viikon ajan, ja noin neljännes yhtiön lennoista on peruttu.

Ranskalaisen Air Francen ja hollantilaisen KLM:n vuonna 2004 tapahtuneesta yhdistymisestä syntynyt yhtiö ilmoitti aiemmin, että alkuvuoden tulos oli jäänyt 269 miljoonaa euroa tappiolle.

STT

