Hiiltä, terästä ja rauhaa

Tänään vietettävä Eurooppa-päivä ei saa samanlaista huomiota kuin Suomen itsenäisyyteen ja sotiin liittyvät muisto- ja juhlapäivät. Se muistuttaa kuitenkin merkittävästä poliittisesta avauksesta.

Ranskan ulkoministeri Robert Schuman piti 9. toukokuuta 1950 puheen, jossa hän esitti uudenlaista eurooppalaista yhteistyötä. Sen oli määrä muuttaa Eurooppaa niin, että kansakuntien väliset sodat olisivat mahdottomia.

Siihen mennessä Euroopassa oli käyty 1900-luvun aikana kaksi pitkää ja tuhoisaa sotaa. Eurooppa oli jakautunut kahteen blokkiin.

Yhteistyö alkoi raskaan teollisuuden energian ja raaka-aineen valvonnasta. Vuonna 1951 perustettiin hiili- ja teräsyhteisö. Euroopan unionin esiasteen jäseniä olivat Ranska, Länsi-Saksa, Italia, Alankomaat, Belgia ja Luxemburg.

Suomi liittyi unioniin vuonna 1995. Sen jälkeen jäsenmäärä on kasvanut, ja nyt EU:hun kuuluu 28 valtiota. Entisiä itäblokin maita on tullut mukaan 2000-luvulla. Laajeneminen ei ole ollut ongelmatonta, sillä kaikki uudet jäsenmaat eivät tunnusta unionin pelisääntöjä.

Ensi vuonna EU:n jäsenmäärä pienenee. Iso-Britannian ero tulee näillä näkymin voimaan vuoden päästä.

Kun hiili- ja teräsunioni perustettiin, työväenpuolue ei halunnut liittää Iso-Britanniaa siihen. Nyt konservatiivit vetävät britit irti EU:sta.

Kansanäänestyksessä enemmistö suomalaisista oli EU:hun liittymisen kannalla. Siitä asti jäsenyys ja eroaminen ovat pysyneet esillä kotimaan politiikassa, viimeksi presidentinvaaleissa.

Mielipidemittaukset kertovat kuitenkin selvästi, että suomalaiset suhtautuvat Euroopan unioniin ja eurooppalaisuuteen myönteisesti.

Euroopan komissio julkisti viime viikolla budjettiesityksensä. Se käynnisti neuvottelut siitä, millä rahoilla Euroopan unionia pyöritetään vuosina 2021–2027.

Budjetin taso on korkeampi kuin mitä Suomi on halunnut. Suomi on nettomaksajia, joten sen on oltava erityisen tarkka siitä, paljonko jäsenyydestä maksetaan ja mihin rahaa kulutetaan.

Budjetista, jäsenyyksiä ja laajenemisesta käydään kovia neuvotteluja. Niiden tuoksinassa ei pidä unohtaa tärkeintä: Euroopan unioni on onnistunut hyvin rauhan tehtävässään.