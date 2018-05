Houston nousi NBA:n länsilohkon loppuottelusarjan johtoon – enää yhden voiton päästä jatkosta

Koripallon NBA:ssa Houston Rockets nousi länsilohkon loppuottelusarjan johtoon kukistettuaan Golden State Warriorsin. Varhain aamulla Suomen aikaan päättyneessä ottelussa Houston voitti pistein 98-94.

Houston johtaa ottelusarjaa nyt voiton 3-2. Jatkoon pääsee neljällä voitolla.

Houstonin parhaat pisteet takoi Eric Gordon, joka sai 24 pistettä. Häviäjäjoukkueen kovin pistemies oli Kevin Durant 29 pisteellään.

Houston on voittanut nyt kaksi ottelua putkeen otettuaan rökäletappion kolmannessa välierässä. Houston hävisi tuolloin Golden Statelle 41 pisteellä.

Houstonilla on mahdollisuus lähettää viime vuonna mestaruutta juhlinut Golden States kesälomalle jo viikonloppuna. Houston Rockets on voittanut NBA-mestaruuden viimeksi 1990-luvulla.

STT

